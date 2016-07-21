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"الزراعة":الموافقة على 583مشروع نفع عام منها 275مدرسة و103محطة صرف صحى

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"الزراعة":الموافقة على 583مشروع نفع عام منها 275مدرسة و103محطة صرف صحى "الزراعة":الموافقة على 583مشروع نفع عام منها 275مدرسة و103محطة صرف صحى
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وافق على 583 مشروع للنفع العام، منذ سبتمبر 2015 وحتى 16من الشهر الجارى، تشمل مشروعات للنفع العام مابين مدراس حكومية، ومحطات مياه،ومحطات كهرباء،وصرف صحى، بجميع محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أنه من بين مشروعات النفع العام التى تم الموافقة عليها، 275 مدرسة حكومية بمختلف المحافظات، فى إطار تنفيذ طلب وزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد المدراس للحد من تكدس الطلاب داخل الفصول، بالإضافة إلى الموافقة على 103 من محطات الصرف الصحى، وعدد 5 محطات لتوزيع الكهرباء و23 معالجة للغاز الطبيعى.

وتابع رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أنه من بين مشروعات النفع العام، مشروعات استكشاف وتنقيب أبار البترول، أو خطوط غاز على أراضى زراعية،وبعد الانتهاء من التنقيب والاستكشاف يتم إعادة الأراضى كما عليها وتم الموافقة أيضا على عدد من محطات مياه الشرب، محطات توزيع الكهرباء وصوامع لتخزين الغلال، ومساجد ، وجمعيات زراعية ، ومحطة لتجميع القمامة، ونقطة شرطة.


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