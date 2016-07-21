ضبط زوجة أصابت زوجها بطعنة سكين لزواجه بأخرى فى شبرا الخيمة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، فى ضبط زوجة قامت بتسديد طعنة لزوجها بالسكين بسبب زواجه بأخرى فى شبرا الخيمة، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد صموائيل مسعود مأمور قسم ثان شبرل الخيمة بالواقعة.

كلف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث القليوبية، العقيد محمود هندى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة والسلاح المستخدم.

بلغ لقسم ثان شبرا الخيمة من مستشفى ناصر العام بوصول "أحمد" نجار 32 سنة سائق ومقيم الشيخ زايد – أكتوبر- جيزة مصاب بطعنة نافـذة أعلى الظهر بالتجويـف البلورى الأيمن مع تجمع هوائى تحت الجلد بمنطقـــة الصدر والرقبة والزراعين والوجـه.

وأسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه "فاطمة .ج.ا" 25 سنة ربة منزل ومقيمة طرف أهليتها دائرة القسم.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة، وعللت ذلك لوجود خلافات زوجية بينهما، وذلك لزواجه من أخرى وعلى أثر ذلك قامت بترك مسكن الزوجيه وتوجهت للإقامة بمسكن أهليتها، وأضافت أنها بتاريخ أمس حضر زوجها إلى مسكن أهليتها فى محاولة منه للصلح والتراضى فيما بينهما وأثناء ذلك، قامت بإحضـــار سلاح أبيض ( سكين مطبخ ) وقامت بالتعدى عليه من الخلف محــدثة إصابته .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 18087 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2016، وجار العرض على النيابة.

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