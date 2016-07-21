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إعلان نتائج اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بالسويس الأحد

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إعلان نتائج اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بالسويس الأحد إعلان نتائج اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية بالسويس الأحد
تواصل كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية، حيث تم الانتهاء من إجراء الاختبار لـ510 طلاب وطالبات حتى الآن، وذلك بعد قرار الجامعة بمد صرف استمارات اختبارات القبول لكليات التربية الرياضية وشعبتى التربية الموسيقية والفنية حتى اليوم الخميس.

وأكد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أن التواصل مع إدارة كلية التربية الرياضية مستمر طوال الوقت لتوفير كافة احتياجاتها من ملاعب وأجهزة ومتخصصين على أعلى مستوى، من أجل الحصول على نتائج إيجابية تساعد الكلية على اختيار أفضل العناصر، لأن هدفنا الأساسى هو إعداد بطل رياضى قادر على رفع اسم جامعة قناة السويس عالية.

وأشار الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن سحب ملف اختبار القدرات مستمر حتى اليوم 21 يوليو من مكتب التنسيق بالجامعة على أن يكون السبت 23 يوليو هو آخر أيام الاختبارات بكلية التربية الرياضية فى حين أن نتائج الاختبارات سوف تعلق فى كشوف يوم الأحد 24 يوليو بالمدينة الجامعية الساعة الثانية عشر ظهرا.


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