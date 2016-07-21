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ضبط تاجر بالغربية بحوزته2922عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة

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ضبط تاجر بالغربية بحوزته2922عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ضبط تاجر بالغربية بحوزته2922عبوة منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة من ضبط تاجر وبحوزته 2922 عبوة منشطات جنسية مهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مديرأمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط المتهم "سيد أحمد ع س"41سنة تاجر لقيامه بتجميع كميات من المنشطات الجنسيه المهربة من الجمارك والغير مسجلة بوزارة الصحة وبحوزته 2259 عبوة منشطات جنسية مختلفة الانواع والاحجام ، و393 أمبولات حقن، 223 عبوة دهن جنسى غير مسجلة بوزارة الصحة و47 عبوة أدوات بشرية ومكملات غذائيه فى المحضر 21507 قسم أول طنطا 2016 تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت نيابة مركز طنطا للتحقيق

- إحباط محاولة تهريب أقراص منشطة وأدوية بيطرية بميناء شرق بورسعيد
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