نائب الشيخ زويد ورفح: استكمال العمل بـ8 آبار والاستفادة من محطات تحلية المياه

صرح النائب إبراهيم أبوشعيرة عضو مجلس النواب عن دائرة الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، أنه جارى العمل على تركيب طلمبات رفة المياه بـ 8 آبار جديدة، لتغذية مناطق الشيخ زويد.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى وعود من المسئولين بشركة المياه ومن محافظ شمال سيناء بسرعة العمل على إنهاء مشاكل المياه فى مدينة الشيخ زويد، من خلال تشغيل الأبار وإعادة تشغيل محطة المياه فى قرية أبوطويلة.

وأشار أنه واصل خلال الأيام الماضية طرق أبواب المسئولين لوضع حلول لمشاكل المياه فى هذه المناطق لافتا أن الأهالى يعانون بشدة فى المدينة والقرى من انعدام وصول المياه إليهم، وأنه سيواصل العمل على حل هذه المشاكل.

- انطلاق حملة نظافة مدينة الشيخ زويد تحت رعاية النائب "أبوشعيرة"