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سقوط "وفاء وبسمة" أخطر تاجرتى مخدرات قبل ترويجهما 175 جرام هيروين

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سقوط "وفاء وبسمة" أخطر تاجرتى مخدرات قبل ترويجهما 175 جرام هيروين سقوط "وفاء وبسمة" أخطر تاجرتى مخدرات قبل ترويجهما 175 جرام هيروين
تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على كلا من " وفاء ا س " 45 سنة، ربة منزل، و"بسمة د أ " 40 سنة، ربة منزل، ومقيمتان فى دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 175 جراما، ومبلغ 4000 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الهيروين بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة هى متحصلات بيع المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8641 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.


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