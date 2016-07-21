سقوط "وفاء وبسمة" أخطر تاجرتى مخدرات قبل ترويجهما 175 جرام هيروين

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على كلا من " وفاء ا س " 45 سنة، ربة منزل، و"بسمة د أ " 40 سنة، ربة منزل، ومقيمتان فى دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 175 جراما، ومبلغ 4000 جنيه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما الهيروين بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة هى متحصلات بيع المخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8641 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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