نائبة بالإسماعيلية: تقدمت بطلبى إحاطة لإنقاذ منظومة مياه الشرب والصرف الصحى

قالت النائبة آمال رزق الله عضو البرلمان عن الإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": إنها تقدمت بطلبى إحاطة للمجلس، الأول لوزير الرى والزراعة حول مشكلة مياه الرى فى قرى الإسماعيلية حيث يعانى عدد كبير من أهالى قرى الإسماعيلية من نقص مياه الرى.

وأكدت آمال رزق الله أن طلب الإحاطة الثانى خاص بمشاكل مياه الشرب والصرف الصحى فى الإسماعيلية وتهالك شبكة الصرف الصحى داخل مدينة الإسماعيلية وتوقف عدد من محطات مياه الشرب فى بعض القطاعات نتيجة أعمال الصيانة والإصلاح، وبعض المحطات لم تعد قادرة على تحمل الكثافة السكانية والتى ينتج عنها غرق الشوارع بمياه الصرف.

آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن الإسماعيلية لـ"اليوم السابع": إنشاء مستشفى لسرطان الأطفال بالمحافظة قريبا.. قانون الخدمة المدنية به بنود لصالح الموظفين.. والعدالة الاجتماعية معركتنا تحت القبة

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