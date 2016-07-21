منظمة أطباء بلا حدود: العثور على جثث 22 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود العثور على جثث 22 مهاجرا غير شرعى على متن قارب فى مياه البحر المتوسط.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، عن المنظمة قولها أن الجثث وهى لخمس وعشرين امرأة ورجل واحد عثر عليها فى قاع القارب غارقين فى مزيج من المياه والوقود، قبالة سواحل ليبيا.

وأشارت إلى أنه يعتقد أن الغرقى ظلوا على متن القارب لساعات طويلة.

من جهته، قال ينس باجوتو أحد المسؤولين بالمنظمة "لم يتضح بعد ماذا حدث، ولكنهم ماتوا بطريقة بشعة. إنها مأساة".

وأضاف باجوتو "يبدو أن اختلاط المياه بالوقود أدى إلى فقدانهم الوعى".

وكانت المنظمة نجحت فى إنقاذ أكثر من 200 مهاجر كانوا على متن القارب ذاته من بينهم خمسون طفلا.

وبحسب تقارير كان معظم المهاجرين على متن ذلك القارب من دول غرب افريقيا.

ونقل الناجون إلى جزيرة صقلية فى عمليات إنقاذ شاركت فيها سفن تابعة للبحرية الايطالية والاسبانية ومنظمات إغاثة.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية غرق الآلاف من المهاجرين فى البحر المتوسط هذا العام أثناء سعيهم للوصول إلى شواطىء أوروبا.

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