حبس عاطل ضبط بحوزتة 47 لفافة بانجو قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

قرر المستشار أحمد عبد الناصر مدير نيابة مركز شبين الكوم حبس عاطل ضبط بحوزتة 47 لفافة بانجو وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم يفيد من ضبط م . ع . ع 35 عاما عاطل وبحوزته 47 لفافة بانجو، سلاح نارى "فرد خرطوش"، طلقه، مبلغ مالى 150 جنيه ،هاتف محمول وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين تم تحرير عن ذلك المحضر رقم 10372 جنح مركز شبين الكوم لسنه 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

القبض على عاطل وبحوزته 4 كيلو حشيش وبندقيتين آليتين بالمنوفية