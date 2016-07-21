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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين فى المحلة

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ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين فى المحلة ضبط 3 عاطلين بحوزتهم هيروين فى المحلة
تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية من ضبط 3عاطلين وبحوزتهم 500 قرص مخدر و84 لفافة هيروين بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتمكن الرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة والقوة المرافقة له من ضبط المتهمين سعد س.58 سنة عاطل وبحوزته 70 لفافة هيروين، وائل ن. 35 سنة وبحوزته 14 لفافة هيروين، زكى ع. عاطل وبحوزته 500 قرص مخدر تحرر المحضر 9370 جنايات قسم أول المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن رئيس مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية من ضبط عاطلين وبحوزتهما فردى خرطوش وتم التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة للتحقيق، حيث تم ضبط المتهمان على ع. ع. 29 سنة عاطل، محمد أ. ش. وبحوزتهما فردى خرطوش تحرر المحضر 9385 جنايات قسم أول المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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