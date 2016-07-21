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"الدعامة الدوائية الذائبة" طفرة فى علاج ضيق الشريان التاجى

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"الدعامة الدوائية الذائبة" طفرة فى علاج ضيق الشريان التاجى "الدعامة الدوائية الذائبة" طفرة فى علاج ضيق الشريان التاجى
تمثل الدعامة الدوائية التى تذوب من تلقاء نفسها داخل الشريان، طفرة فى علاج ضيق الشريان التاجى، وتمنع حدوث ضيق التنفس، وتفيد أكثر المرضى الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكولسترول، أو مرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم.

وقال الدكتور أحمد طمارة أستاذ مساعد القلب بطب عين شمس إن "الدعامة المذابة" تعالج ضيق الشريان التاجى فى سن صغيرة، وفى الشرايين ذات القطر الضيق وتذوب الدعامة خلال عام إلى عامين، وتعالج الشريان المسدود ،وهذه الدعامات متواجدة حاليا فى والدول العربية بعد أن تم اعتمادها مؤخرا من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA.

وأشار إلى أن الضيق يحدث نتيجة ارتفاع نسبة والكولسترول وزيادة ضغط الدم الشريانى موضحا أنه من العوامل المساعدة للشعور بضيق التنفس البول السكرى والتدخين .

وأشار إلى أن هناك طرق للوقاية من أمراض القلب ومنع حدوث ضيق أو انسداد ، وهو الامتناع عن التدخين ،والمحافظة على نظام الطعام وممارسة الرياضة بشكل دورى، والمحافظة على معدل السكر وضغط الدم.
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