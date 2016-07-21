بالصور .. مصايف الغلابة فى كفر الشيخ بأرخص الأسعار

يتجه الآلاف من أبناء المحافظات المصرية لمصيف بلطيم لقضاء الأجازة الصيفية، فى جو مغاير للحياة التى يعيشونها فى محافظاتهم من أصوات مزعجة وزحام وشد وجذب لهدوء وأمن وطبيعة خلابة ومياه صافية، إضافة لرخص أسعار الفيلات والشقق ويتناسب مع الأسر البسيطة والمتوسطة ، وانتشار الكافيتريات المطلة على البحر المتوسط تعرض عبر شاشات كبرى الأفلام والمباريات في جو رائع ينسى الإنسان همومه وآلامه.

وما يميز "بلطيم" أن المصطافين لايتكلفون أى مبالغ للمتع بالشاطئ الرمال والمياه فكل شواطئ المصيف مفتحه للجميع وما هى إلا شمسية وعدد من الكراسى وتجلس على البحر مباشرة لا تجد فاصلاً بينك وبين الشاطئ بعكس شواطئ مدن شهيرة في مصر .

موقع المصيف وكيفية الوصول إليه

>مدينة مصيف بلطيم تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 11 كم، وهى أكثر مناطق مصر تطرفًا إلى الشمال، وتعتبر مصيفًا من الدرجة الأولى على ساحل البحر المتوسط، والمدينة من المصايف المتميزة لما تتمتع به من طبيعة خلابة وهدوء، بالإضافة إلى الأسعار المعتدلة حيث تعرف بأنها مصيف العائلات.

يقع مصيف بلطيم أقصى شمال مركز البرلس، ويبعد عن مدينة بلطيم مسافة 5 كم شمالاً، وعن مدينة كفر الشيخ 80 كم، وعن مدينة دسوق 105 كم.

كما يمر الطريق الدولى الساحلى بالقرب من المدينة على بعد 1.5 كم، ما يسهم فى الجذب السياحى، خاصة أن الطريق الدولى الساحلى يربط بين محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط ومنها لبورسعيد، إضافة إلى وجود رافد الطريق الدولى الواصل من طنطا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ويتصل برافد الطريق الدولى الواصل ما بين كفر الشيخ والمصيف وطولهما 120 كيلو، والراغب فى التوجه من كفر الشيخ لمصيف بلطيم يستقل سيارة ميكروباص من الموقف العمومى بكفر الشيخ المجاور لكوبرى المرور بـ10 جنيهات أما القادم من المحافظات الأخرى يتجه مباشرة لمصيف بلطيم أو المسافة من مدينة بلطيم لمصيف بلطيم حوالى 3 كيلو بـ2 جنيه للفرد.



>مميزات موقع المصيف

وتقع مدينة المصيف بالقرب من بحيرة البرلس التى تجتذب المصطافين للقيام برحلات فيها صيفًا لوجود العديد من الجزر التى يرتادها هواة صيد الطيور شتاءً، ومن السهل التمتع ببحيرة البرلس التي تبعد 4 كيل فقط من مصيف بلطيم، وتجد على ضفاف البحيرة المراكب المتعددة وتتعايش حياة الصيادين فترى من شاطئ البحيرة المراكب وعمليات الصيد، إضافة لعمليات رفع تكريك بحيرة البرلس، فى مدينة بلطيم تجد محطة بحوث الثروة المائية ومتحف الأحياء المائية الذي يتميز بمافيه من أسماك، إضافة للهيكل العظمي لأكبر حوت تم العثور عليه منذ 6 سنوات ،على الطريق الدولى الساحلى على مسافة نصف كيلو فقط من المصيف نجد الرمال السوداء المشعة التي تحتوي على 11 عنصر منها عناصر تدخل في صناعة الطائرات.

> كما تمتد بمحازاة المدينة تلال النرجس التى تكثر بها زهور النرجس التى تنبث تلقائيًا، كما تشتهر التلال المحيطة بالمصيف بإنتاج أنواع مختلفة من الفاكهة مثل: العنب الأسود، التين، البطيخ، وتعتمد أشجارها على مياه المطر ما يعطى للفاكهة مذاقا خاصا.



>شواطئ مصيف بلطيم

> ومصيف بلطيم لوحة فنية يتكون من 6 شواطئ مع توفر جميع أنواع الخضر الطازجة، وكثرة أشجار النخيل تجعل المدينة ذات بهاء وكأنها لوحة فنية، فضلاً عن الأسماك الطازجة بأنواعها المتميزة التى تشتهر بها محافظة كفر الشيخ عمومًا، والتى تستخرج من بحيرة البرلس والبحر المتوسط.

ويتكون مصيف بلطيم من 6 شواطئ وهى "الفنار - النرجس- الزهراء - السلام - الأمل - الفيروز" وبهم الآلاف من العشش والشقق والفيلات المتعددة ويتكون كل شاطئ من 6 صفوف، كل صف تم بناء العشش والفيلات بطريقة منظمة ومساحة المصيف 11 كم، وعدد الفنادق أربعة هى "كيلوباترا بمنطقة النرجس وفندق دهب بمنطقة الزهراء وفندق القوات المسلحة بمنطقة الأمل وفندق للشرطة بشاطئ السلام" وجميعها مفتوحة للجمهور حتى فندق القوات المسلحة إلا فندق الشرطة الخاص برجال الشرطة، والأسعار فى حدود 200 جنيه لليوم الواحد، وأسعار الشقق والعشش تتراوح بين 100 إلى 350 جنيهًا حسب موقع الشقق والعشش من البحر.

أسعار الفنادق

شواطئ الأغنياء والغلابة

> يوجد بمصيف بلطيم 4 فنادق "فندق كيلوباترا وسعر الليلة 150 جنيهًا وفندق ذهب وسعر الحجرة 150 جنيهًا وفندق القوات المسلحة يستقبل كل الراغبين بسعر 265 جنيهًا للمدنيين وفندق الشرطة لأفراد الشرطة فقط.> لا يوجد فارق كبير فى الأسعار ما بين شواطئ الأغنياء وشواطئ الفقراء لذا لا تشعر بمصيف بلطيم بفرق كبير فالفرق فقط 50 جنيهًا بين شاطئ الأغنياء الأمل والسلام لأن التأجير بهما قليل لأن معظم الفيلات يقيم فيها أصحابها أيام فترة الإجازة الصيفية أو الأعياد أما بقية الشواطئ الأربعة الأخرى يتجه لها الفقراء.

أما أسعار الوحدات السكنية والفيلات والشاليهات، تختلف حسب القرب أو البعد عن البحر فالمناطق الخلفية البعيدة عن البحر سعر الشقة 100 جنيه، أما المناطق القريبة من البحر فسعر الشقق 300 جنيه فى الوقت الحالى أما فى الأعياد وأيام الخميس والجمعة والسبت يصل سعر الشقة لـ500 جنيه، أما أكثر المناطق يتجه لها الفقراء منطقة الفنار والنرجس فسعر الشقق فى المناطق الداخلية والخلفية 50 جنيهًا أما المطلة على البحر مابين 250 جنيه لـ300 جنيه.

المصالح الحكومية والمواقع الترفيهية

>نقطة الشرطة فى النرجس ومجلس المدينة فى النرجس ويوجد بمصيف بلطيم مستشفيان الأول بشاطئ النرجس والثانى بالأمل كما يوجد وحدة إسعاف بمنطقة النرجس، وتوجد هندسة كهرباء، وثانية فى الأمل، ومصلحة الضرائب العقارية فى الزهراء، والسينما فى النرجس متوقفة، وأخرى فى الزهراء وسعر التذكرة 15 جنيهًا.

ما يجذب الأطفال بالمصيف توفر الألعاب المختلفة، خاصة العجل الذي يحرص أصحابه على جذب المصطافين من خلال ضع الدراجات متجاورة بصورة ملفته للنظر تجذب المصطافين لركوبها، خاصة أن شارع المصيف تشجع على ركوبها السير بها لمسافات كبيرة .

ويوجد بكل شاطئ جميع أنواع المحال التى يتجه إليها المصطافون لشراء احتياجاتهم من أطعمة متنوعة وسلع ومحال للملابس وللصيد وللأدوات الكهربائية، وتوجد مطاعم متعددة المستويات وتوجد شبكة نت هوائى بالمدينة.

وعلى كل شاطئ من الشواطئ الستة بها فرق الإنقاذ على الشاطئ وعددهم 500 عامل إنقاذ على جميع شواطئ المدينة. وتتميز شواطئ بلطيم بعدم انقطاع التيار الكهربائى، كما يوجد شقق وعمارات لعدد من النقابات ومنها: نقابة المعلمين ونقابة المهندسين.

معسكرات مصيف بلطيم

>بالمصيف عدد من المعسكرات منها، معسكر مديرية الشباب والرياضة، معسكر جامعة كفر الشيخ، معسكر جامعة الغربية، معسكر جامعة القاهرة.

فادى شميس رئيس مدينة مصيف بلطيم، أكد لـ"اليوم السابع"، أنه يوجد فى كل شاطئ من الشواطئ الستة مخبز لتوفير الخبز البلدى المدعم للمصطافين بالإضافة إلى أن الخبز يتوافر أيضًا فى محلات السوبر ماركت الموجودة فى كل شاطئ والتى تبيع الخبز بأنواعه المصرى واللبنانى والأبيض.

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> أسعار الأسماك والفواكه

>وأضاف أن بكل شاطئ ثلاثة أسواق لبيع الخضراوات والفواكه، وأسعارها تطبق التسعيرة الجبرية، كما أن معظم الخضراوات والفاكهة يتم زراعتها فى بلطيم وبقرى الخريجين على رافد الطريق الدولى خاصة البطيخ، الذى تتميز به بلطيم وكل الفواكه التى تزرع فى حدائق بلطيم.

كما تتوفر الأسماك بأنواعها وهناك العشرات من الشوايات التى تشوى الأسماك الذى تتميز به محافظة كفر الشيخ، فسعر الأسماك البورى 35 جنيهًا، والبلطى 15 جنيهًا، والجمبرى 100جنيه، والكابوريا 50 جنيهًا، أما أسعار الخضراوات العنب والتين الكيلو 10 جنيهات، والبطيخ الواحدة بـ15 جنيهًا، والمانجو سعر الكيلو 15جنيهًا، والجوافة سعر الكيلو 6 جنيهات.

المواقع الترفيهة

توفر المياه والخدمات المتعددة دون انقطاع

الحدائق والملاعب والمساجد

> وأشار إلى أنه توجد أماكن ترفيهية متعددة فى كل شاطئ من الشوطئ تابعة لقصور ثقافة كفر الشيخ، وتوجد سينما فى النرجس "متوقفة للإصلاحات" وسينما بالزهراء وتوجد ثلاث حدائق عامة، الأولى فى النرجس والثانية فى الزهراء والثالثة فى السلام ويوجد ملعب قانونى لكرة قدم بشاطئ النرجس يمكن لأى مصطاف اللعب به وهناك فرق رياضية كبرى يفضل مدربها قضا فترة الإعداد بمصيف بلطيم استغلال الملعب فى تدريباتهم إضافة لتمتع اللاعبين بالهدوء الذي يتميز به المصيف.>المياه متوفرة 24 ساعة لا تنقطع وهى مياه نقية لا تشوبها شوائب كما توجد أسطوانات الغاز التى تباع بـ15 جنيهًا للأسطوانة ويوفرها صاحب الشقة أو العشة المستأجرة للمصطافين.>كما يوجد بمصيف بلطيم أربع حدائق اثنتان بشاطئ النرجس والثالثة بالزهراء، والرابعة بالسلام أما الملاعب فيوجد ملعب كرة القدم بنجيلة طبيعية فى شاطئ النرجس، وملعب ثلاثى فى النرجس وآخر فى الزهراء، ويوجد بمصيف بلطيم 7 مساجد بكل شاطئ من الشواطئ الستة مسجد، عدا شاطئى السلام به مسجدان.



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العجل بمصيف بلطيم



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العجل من مميزات مصيف بلطيم



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انتشار العجل بالمصيف



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مصيف بلطيم



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كورنيش مصيف بلطيم



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ركوب العجل ببلطيم



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شاطئ بلطيم



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مصيف بلطيم



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ملعب على شاطئ بلطيم



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كثافة على الشاطئ



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الاطفال تستمتع بالمياه



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الفتيات على الشاطئ



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التسوق على الشاطئ



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شواء الذرة



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رجال الانقاذ يتابعون الشاطئ



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الالعاب الترفيهية بالمصيف



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حدائق بلطيم



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ركوب الدرجات



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الشاطئ ليلا



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