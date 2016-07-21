لو عايز تعيش حياة صحية.. 6 طرق تمنحك عمرًا أطول

1-ابدأ يومك بكوب من القهوة

2-كن متفائل وصاحب موقف إيجابى فى الحياة

3-عش حياتك بشكل اجتماعى

4-أبحث عن أغراضك بنفسك

5-ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم

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هل فكرت يوما أن تضفى إلى حياتك لمسات جديدة تجعلها أكثر صحة وحيوية مما هى عليه اليوم، الطريقة بسيطة للغاية وهذا ما قدمه موقع "health" عبر 6 خطوات تعتبر المفاتيح السحرية للحياة الصحية.> أثبتت العديد من الدراسات أن حبات القهوة يمكن داخلها العديد من الفوائد التى تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة منها السكر، القلب، وتقوى الذاكرة وتقى من الزهايمر .>أجريت دراسة بجامعة "اينشتاين" فى برونكس على مجموعة من المعمرين تقدر بحوالى 243 شخصا، عاشوا أعمارهم ينظرون إلى الحياة بشكل متفائل، وكانت لهم مواقف إيجابية فى المواقف المختلفة، فقد أكدت الدراسات أن الابتسامة الدائمة تساعد على تخفيض ضغط الدم، وتقليل السكر، وتجعل الجسم قادرا على تحمل الألم.>أثبتت دراسة أجريت فى جامعة " بريجهام يونج" أن هناك علاقة قوية بين العيش بصحة جيدة والابتعاد عن الأمراض وبين الدخول فى علاقات اجتماعية جيدة مع المحيطين بك، ونصحت الدراسة أنه على الفرد أن يتناول الغذاء مرة أسبوعيا خارج المنزل مع الأصدقاء أو دخول سينما، أو التنزه فى الحدائق .>على الفرد أن يعتمد على نفسه فى البحث عن متعلقاته الشخصية ، فهذا ينشط الذاكرة ويجعل الشخص لدية شعور إيجابى بدرجة التركيز التى وصل إليها، فيكون أحد الأهداف المهمة فى حياته الاهتمام بالتفاصيل .>تشير العديد من الدراسات إلى أن الرجال والنساء ممن يمارسون العلاقة الزوجية بشكل منتظم مرة إلى مرتين فى الأسبوع ، أقل عرضة للوفاة من العزاب ، والسبب يعود إلى هزات الجماع التى تقلل من أمراض القلب، تقوية جهاز المناعة، تنشيط العضلات كما أن هؤلاء الأشخاص يشعرون براحة نفسية بسبب تنفيس لما لديهم من طاقات مكبوتة.