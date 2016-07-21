أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عايز تعيش حياة صحية.. 6 طرق تمنحك عمرًا أطول

Google+ Print
لو عايز تعيش حياة صحية.. 6 طرق تمنحك عمرًا أطول لو عايز تعيش حياة صحية.. 6 طرق تمنحك عمرًا أطول
هل فكرت يوما أن تضفى إلى حياتك لمسات جديدة تجعلها أكثر صحة وحيوية مما هى عليه اليوم، الطريقة بسيطة للغاية وهذا ما قدمه موقع "health" عبر 6 خطوات تعتبر المفاتيح السحرية للحياة الصحية.
>الحياة الصحية (1)
>

1-ابدأ يومك بكوب من القهوة


> أثبتت العديد من الدراسات أن حبات القهوة يمكن داخلها العديد من الفوائد التى تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة منها السكر، القلب، وتقوى الذاكرة وتقى من الزهايمر .
>الحياة الصحية (2)
>

2-كن متفائل وصاحب موقف إيجابى فى الحياة


>أجريت دراسة بجامعة "اينشتاين" فى برونكس على مجموعة من المعمرين تقدر بحوالى 243 شخصا، عاشوا أعمارهم ينظرون إلى الحياة بشكل متفائل، وكانت لهم مواقف إيجابية فى المواقف المختلفة، فقد أكدت الدراسات أن الابتسامة الدائمة تساعد على تخفيض ضغط الدم، وتقليل السكر، وتجعل الجسم قادرا على تحمل الألم.
>الحياة الصحية (3)
>

3-عش حياتك بشكل اجتماعى


>أثبتت دراسة أجريت فى جامعة " بريجهام يونج" أن هناك علاقة قوية بين العيش بصحة جيدة والابتعاد عن الأمراض وبين الدخول فى علاقات اجتماعية جيدة مع المحيطين بك، ونصحت الدراسة أنه على الفرد أن يتناول الغذاء مرة أسبوعيا خارج المنزل مع الأصدقاء أو دخول سينما، أو التنزه فى الحدائق .
>الحياة الصحية (4)
>

4-أبحث عن أغراضك بنفسك


>على الفرد أن يعتمد على نفسه فى البحث عن متعلقاته الشخصية ، فهذا ينشط الذاكرة ويجعل الشخص لدية شعور إيجابى بدرجة التركيز التى وصل إليها، فيكون أحد الأهداف المهمة فى حياته الاهتمام بالتفاصيل .
>الحياة الصحية (5)
>

5-ممارسة العلاقة الزوجية بشكل منتظم


>تشير العديد من الدراسات إلى أن الرجال والنساء ممن يمارسون العلاقة الزوجية بشكل منتظم مرة إلى مرتين فى الأسبوع ، أقل عرضة للوفاة من العزاب ، والسبب يعود إلى هزات الجماع التى تقلل من أمراض القلب، تقوية جهاز المناعة، تنشيط العضلات كما أن هؤلاء الأشخاص يشعرون براحة نفسية بسبب تنفيس لما لديهم من طاقات مكبوتة.

موضوعات متعلقة


>للمدخنات.. 5 أضرار للسجائر تستهدف أنوثتك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365