ما حقيقة وفاة نيكولاس كيج في حادث إطلاق نار؟

أصيب جمهور النجم العالمي نيكولاس كيج Nicolas Cage بصدمة كبيرة، بعد انتشار خبر وفاته في حادث إطلاق نار غامض.

وذكرت إحدى المصادر غير الرسمية ان كيج فارق الحياة بعد قيام احد المارة باطلاق النار عليه لأسباب مجهولة.



هذا النبأ لم تأت على ذكره أي من المواقع الأجنبية التي تعنى بأخبار المشاهير، ما يؤكد انه مجرد اشاعة لا اساس لها من الصحة.

يشار الى ان نيكولاس كيج البالغ من العمر 52 عاماً، تصدر خلال الفترة الماضية عناوين الصحف والمواقع، حيث انفصل عن زوجته أليس كيم Alice Kim بعد زواج دام 12 عاماً.

يشار الى ان هذا الطلاق هو الثالث لنيكولاس كايدج، فقبل كيم كان متزوجاً من ليزا ماري بريسلي Lisa Marie Presley، ابنة ألفيس بريسلي Elvis Presley، وانفصل عنها في 2004 بعد عامين من الزواج.