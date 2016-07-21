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بالفيديو: زوجة ترامب في ورطة بعد سرقة ميشيل اوباما

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الخميس 21-07-2016 00:34

انتشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تضمن خطاب ميلانيا زوجة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد Donald Trump ، ليس لقوة تأثيره أو لتضمنه عبارات صادمة أو عنصرية على غرار خطابات زوجها بل لشيء آخر.

وألقت ميلانيا خطاباً أثناء اتفاقية الجمهوريين في Cleveland لدعم زوجها في السباق الرئاسي، إلا أن خطابها كان مستوحى بشدة من الحزب الديمقراطي٬ وبشكل خاص من خطاب السيدة الأولى الحالية ميشيل أوباما Michelle Obama في 2008 أثناء اتفاقية الديمقراطيين.

ودافعت أوباما في خطابها آنذاك عن القيم التي تؤمن بها مع زوجها٬ كالعمل الجاد للحصول على ما نريد في الحياة والالتزام بالكلمة ومعاملة الناس بكرامة واحترام.

وبدورها، أكدت ميلانيا تأييدها الأفكار نفسها، وشاركتها كلمة بكلمة، كما يظهر الفيديو الذي انتشر على شتى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت زوجة المرشح الجمهوري الفكرة نفسها والنتيجة نفسها التي تلتها ميشيل أوباما حول هذا الموضوع٬ قائلة: "نريد أن يدرك أولادنا أن الحدود الوحيدة لنجاحهم هي الإرادة لتحقيق أحلامهم.

هذا الأمر جعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون تهكماً إن ميلانيا لم يكن لديها وقت لكتابة كلمة للمناسبة فاضطرت لنسخ خطاب السيدة الأولى الحالية في ذات المناسبة، فيما قال آخرون إن من كتب لها الخطاب ورطها.

 

 

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