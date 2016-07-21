خطوبة ميرندا كير على أحد مؤسسي موقع "سناب شات"

أعلنت النجمة العالمية ميرندا كير Miranda Kerr خطوبتها على المليونير Evan Spiegel، أحد مؤسسي موقع سناب شات للتواصل الإجتماعي.

عارضة Victoria Secret الأسترالية، زفت هذا الخبر لمحبيها من خلال صفحتها على انستقرام، حيث نشرت صورة لخاتم الخطوبة الماسي، وعلقت عليها بالقول: I Said yes أي "قبلت".

كير البالغة من العمر 33 عاماً، و Spiegel الذي يصغرها بـ 7 سنوات، شوهدا معاً لأول مرة العام الماضي في لوس أنجلوس. وكشفت صحيفة people الأمريكية انهما التقيا في العام 2014 خلال عشاء أقامته دار Louis Vuitton العالمي للأزياء، وأصبحا اصدقاء الى ان تطورت علاقتهما وأخذت منحىً آخر.

وذكرت الصحيفة عينها ان ميرندا كير وحبيبها أبقيا علاقتهما طوال الفترة الماضية بعيدة عن أعين الإعلام، وفي مايو من هذا العام، ظهرا سوياً في عشاء قادة الشمال الذي اقيم في البيت الأبيض.

يشار الى ان كير، طليقة الممثل أورلاندو بلوم Orlando Bloom، عاشت في السابق علاقة رومنسية مع الملياردير الاسترالي جيمس باكر، الذي أعلن خطوبته على النجمة ماريا كاري Mariah Carey بعد انفصالهما بفترة.