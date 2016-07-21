"البيان" ترافق لجنة تقييم المزارع في مهرجان ليوا للرطب

رافقت "لبيان" حصريا لجنة تقييم المزارع في مهرجان ليوا للرطب صباح اليوم في يومه الثاني بجولة تفقدية لإنجازات اكثر من عشرين مزرعة في مجال العناية بالنخلة والري ومكافحة الحشرات وزيادة الإنتاج، على مساحة تمتد على مئات الكيلومترات في مركز "حصان" في المحاضر الغربية لمدينة ليوا (المنطقة الغربية).

حيث استمع المزارع تامر خلفان سيف المرر صاحبة مزرعة "لطير 85" الى شروحات اعضاء اللجنة الدكتور حسن شبانة والمهندس خليفة مكتوم مدير ارشاد المنطقة الغربية. ويعتبر المزارعون #مهرجان_ليوا_للرطب فرصة هامة للافادة من الخبرات التي توفرها الجهات الرسمية بمدهم باحدث المعلومات عن طرق العناية بالنخيل وانتاجه

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