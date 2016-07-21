أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

"البيان" ترافق لجنة تقييم المزارع في مهرجان ليوا للرطب

Google+ Print
"البيان" ترافق لجنة تقييم المزارع في مهرجان ليوا للرطب "البيان" ترافق لجنة تقييم المزارع في مهرجان ليوا للرطب

رافقت "لبيان" حصريا لجنة تقييم المزارع  في مهرجان ليوا للرطب  صباح اليوم  في يومه الثاني بجولة  تفقدية  لإنجازات اكثر من عشرين مزرعة في مجال العناية بالنخلة والري  ومكافحة الحشرات وزيادة الإنتاج، على مساحة تمتد على مئات الكيلومترات في مركز "حصان" في المحاضر الغربية لمدينة ليوا (المنطقة الغربية).

حيث استمع المزارع تامر خلفان سيف المرر صاحبة مزرعة "لطير 85" الى شروحات اعضاء اللجنة الدكتور حسن شبانة والمهندس خليفة مكتوم مدير ارشاد المنطقة الغربية. ويعتبر المزارعون #مهرجان_ليوا_للرطب فرصة هامة للافادة من الخبرات التي توفرها الجهات الرسمية بمدهم باحدث المعلومات عن طرق العناية بالنخيل وانتاجه
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية