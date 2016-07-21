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"التضامن": إرسال أول بعثة حج إلى المدينة المنورة 23 أغسطس المقبل

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"التضامن": إرسال أول بعثة حج إلى المدينة المنورة 23 أغسطس المقبل "التضامن": إرسال أول بعثة حج إلى المدينة المنورة 23 أغسطس المقبل
أكد أيمن عبد الموجود مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تعمل حاليا على توثيق العقود الخاصة ببعثة الحج لـ 10 آلاف حاج على المسار الإلكترونى مع ، كما تعمل فى نفس السياق على إنهاء إجراءات الجوازات مع وزارة الداخلية لرفعها إلى الجانب السعودى واستخراج التأشيرات.

وكشف عبد الموجود فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، عن البدء فى إرسال أول بعثة حج للجمعيات، اعتبارا من 23 أغسطس المقبل، إلى المدينة المنورة ، بعدد 750 حاجا من إجمالى الـ 10 ألاف حاج ، موضحا أن الرحلات ستتوالى بعد إطلاق أول رحلة ، ولكن فى انتظار جدول الرحلات من شركة للطيران، والتى تقوم بتنظيم عدد الحجاج على أفواج متتالية على رحلات الطيران إلى المملكة العربية السعودية .

وأشار إلى أن فترة الحج تستمر 26 يوما لجميع الحجاج ، موضحا أن وزارة التضامن خصصت مكتب لشركة مصر للطيران بالوزارة خلال الفترة الحالية ، للانتهاء من تذاكر الحجاج ، وسيقوم كل مسئول بمديرية التضامن الموجودة بـ 27 محافظة بتسلم التذاكر الخاصة بالحجاج فى محافظته من الوزارة وتوزيعها عليهم .

وأوضح أن الوزارة أخطرت جميع المشرفين على بعثة الحج والبالغ عددهم 220 مشرفا بمختلف المحافظات ببدء برامج التوعية للحجاج ، وبدأت محافظات الإسكندرية وقنا والقاهرة والمنوفية ببرامج التوعية للحجاج فى المحافظة ، موضحا أنه تم إصدار كتيب خاص لتوعية المشرفين .

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