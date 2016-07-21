"التضامن": إرسال أول بعثة حج إلى المدينة المنورة 23 أغسطس المقبل

وكشف عبد الموجود فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، عن البدء فى إرسال أول بعثة حج للجمعيات، اعتبارا من 23 أغسطس المقبل، إلى المدينة المنورة ، بعدد 750 حاجا من إجمالى الـ 10 ألاف حاج ، موضحا أن الرحلات ستتوالى بعد إطلاق أول رحلة ، ولكن فى انتظار جدول الرحلات من شركة مصر للطيران، والتى تقوم بتنظيم عدد الحجاج على أفواج متتالية على رحلات الطيران إلى المملكة العربية السعودية .
وأشار إلى أن فترة الحج تستمر 26 يوما لجميع الحجاج ، موضحا أن وزارة التضامن خصصت مكتب لشركة مصر للطيران بالوزارة خلال الفترة الحالية ، للانتهاء من تذاكر الحجاج ، وسيقوم كل مسئول بمديرية التضامن الموجودة بـ 27 محافظة بتسلم التذاكر الخاصة بالحجاج فى محافظته من الوزارة وتوزيعها عليهم .
وأوضح أن الوزارة أخطرت جميع المشرفين على بعثة الحج والبالغ عددهم 220 مشرفا بمختلف المحافظات ببدء برامج التوعية للحجاج ، وبدأت محافظات الإسكندرية وقنا والقاهرة والمنوفية ببرامج التوعية للحجاج فى المحافظة ، موضحا أنه تم إصدار كتيب خاص لتوعية المشرفين .مصر للطيران تنقل 65 ألف حاجا هذا العام.. وأولى رحلات القرعة 20 أغسطس
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