حبس تشكيل عصابى متهم بانتحال صفة رجال شرطة 4 أيام بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب، بحبس تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، متهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين والاحتيال عليهم.

البداية كانت بورد معلومات للمقدم أحمد الوليلى رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد بتورط 4 أشخاص فى تكوين تشكيل عصابى لانتحال صفة رجال الشرطة والنصب على المواطنين وسرقتهم.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبط اثنين منهم، وهما سائق وطالب، وبحوزتهما طبنجة ومطواة، وبمواجهتهما اعترفا بالاشتراك مع عاطلين هاربين فى سرقة المواطنين والنصب عليهم، ودخولهم شقة موظف عقب إيهامه بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء على متعلقاته الشخصية، وهى عبارة عن هاتف محمول ومبلغ 1000 جنيه، وأن المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين، وحرر محضرا بالواقعية وتولت النيابة التحقيق.

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