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دراسة لمحاكم الأسرة: 17.8 مليار جنيه قيمة التكلفة السنوية لقضايا الطلاق

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دراسة لمحاكم الأسرة: 17.8 مليار جنيه قيمة التكلفة السنوية لقضايا الطلاق دراسة لمحاكم الأسرة: 17.8 مليار جنيه قيمة التكلفة السنوية لقضايا الطلاق
كشفت دراسة صادرة عن محاكم الأسرة أرقاما مفزعة حول تكلفة قضايا الطلاق والخلافات الزوجية، مؤكدة أن تكلفة القضية الواحدة تتراوح بين 20 ألف جنيه، ومليون جنيه، وذلك على حسب الطبقة الاجتماعية، مشيرة إلى أن مجمل تكاليف قضايا الطلاق فى يبلغ 17 مليارا و850 مليون جنيه سنويا.

وأكدت الدراسة أن الدولة تتحمل 7 مليارات و750 مليون جنيه تقريبا، من خلال مصروفات التقاضى ومرتبات القضاة والنيابة العامة والخبراء والمستشارين والعاملين فى النيابة العامة من سكرتارية وموظفين وإداريين، فضلا عن تكلفة الحراسات الأمنية الضرورية للمحاكم أثناء نظر هذه القضايا، وأثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية، خاصة فى قضايا قائمة المنقولات والنفقة ومصروفات المحاكم.

أكبر حكم نفقة فى محكمة الأسرة.. مليون جنيه نفقة متعة و100 ألف جنيه"عدة"
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