جامعة الإسكندرية تفتتح اليوم أكبر وحدة لعلاج النزيف الدموى بتكلفة 7 ملايين جنيه

قال الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن الجامعة تفتتح اليوم الخميس، أكبر وحدة لعلاج النزيف الدموى لخدمة المرضى لعلاج النزيف والقىء الدموى بشكل سريع بمستشفى الرئيسى الجامعى، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه من تبرعات المجتمع المدنى ورجال الأعمال.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوحدة تشمل على 21 سريرا و6 أسرة للعناية المركزة لعلاج أمراض النزيف الدموى فى الجهاز العظمى ونزيف الشرج عن طريق العمليات ووحدات المناظير التى تستقبلها مستشفيات جامعة الإسكندرية فى الحوادث والحالات الحرجة.

وأشار "مخلص" أن الوحدة الجديدة تقوم بتدريب الأطباء على جراحات المناظير فى الجهاز الهضمى وهو الجزء الأكاديمى التى يستفاد منها الأطباء بالإضافة إلى الجزء الخدمى للمواطنين.

وأوضح أن الخدمات الجديدة التى تقدمها المستشفى تأتى من خلال الأساتذة المتخصصين بالمستشفى على مدار 24 ساعة وهى إحدى إنجازات مستشفيات جامعة الإسكندرية لخدمة المواطنين وبدعم من المجتمع المدنى السكندرى ورجال الأعمال.

ويفتتح الوحدة الدكتور رشدى زهان، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، كما يفتتح وحدة الغسيل الكلوى وملاعب الكلية الجديدة بالإضافة إلى عدة إنجازات وأقسام جديدة بالكلية ومستشفى الجامعة.

بالصور..عميد طب الإسكندرية يفتتح وحدة رعاية الحالات الحرجة لمرضى الكبد

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