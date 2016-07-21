النيابة تستعجل ضبط وإحضار نجل شقيقة النائبة زينب سالم المتهم بطعن شاب

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حتة، باستعجال أمر ضبط وإحضار نجل شقيقة البرلمانية زينب سالم الهارب، لاتهامه بالاشتراك مع شقيقه المحبوس، بطعن شابا بمطواة بسبب معاكسة شقيقته ،كما أمرت النيابة باستدعاء شقيقة البرلمانية فى واقعة مشاجرة الضابط معها داخل قسم مدينة نصر كونها شاهدة على الواقعة لوجودها بديوان القسم مع النائبة

وكشفت تحقيقات عبد الرحمن أمين وكيل أول النيابة، أن الواقعة بدأت أثناء سير فتاة ووالدتها وشقيقها، نرويجيين من أصل مصرى، بأحد شوارع مدينة نصر، وتصادف ذلك وجود شاب وهو نجل شقيقة النائبة البرلمانية زينب سالم، حيث قام بمعاكسة الفتاة وعندما نهره شقيقها أخرج نجل شقيقة البرلمانية مطواة وطعن بها شقيق الفتاة ليخرج أحشائه ويفر نجل شقيقة البرلمانية هاربا ، وتم نقل شقيق الفتاة النرويجية إلى المستشفى بين الحياة والموت وحالته خطرة، وتمكن رجال المباحث من القبض على نجل شقيقة النائبة البرلمانية زينب سالم الثانى وتم اقتياده الى قسم شرطة أول مدينة نصر.

و تبين من التحريات والتحقيقات، أن النائبة البرلمانية زينب سالم توجهت الى قسم شرطة أول مدينة نصر وعندما شاهدت نجل شقيقها بالكلبشات طلبت من أمين الشرطة فكه وإخراجه من القسم، وعندما رفض تعدت عليه بالضرب ومزقت ملابسه وعندما سمع الضابط صوت الضجيج خرج وتوجه إلى النائبة فتعدت عليه بالسب وقالت له" أنا أقعدكم فى البيت إنتوا متعرفوش أنا مين"، " ومزقت "زرار" بدلته ثم توجهت لمستشفى هليوبوليس لعمل تقرير طبى وقدمت مذكرة فى ضابط مدينة نصر تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب.

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