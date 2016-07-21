تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بدهس ربة منزل فى منشأة ناصر

جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس ربة منزل بسيارته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فى منطقة منشأة ناصر.

قررت نيابة منشأة ناصر، برئاسة المستشار أحمد سمهان، رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس ربة منزل بسيارته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فى منطقة منشأة ناصر.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى، بمصرع ربة منزل فى حادث سير فى منطقة منشأة ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتبين من تحقيقات النيابة وأقوال شهود الرؤية أن المتهم تعمد دهس المجنى عليها بسيارته، لوجود خلافات سابقة بينهما، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.