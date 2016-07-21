أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بدهس ربة منزل فى منشأة ناصر

Google+ Print
تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بدهس ربة منزل فى منشأة ناصر تجديد حبس سائق 15 يوما لاتهامه بدهس ربة منزل فى منشأة ناصر
جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس سائق 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس ربة منزل بسيارته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فى منطقة منشأة ناصر.

قررت نيابة منشأة ناصر، برئاسة المستشار أحمد سمهان، رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس ربة منزل بسيارته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، فى منطقة منشأة ناصر.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى، بمصرع ربة منزل فى حادث سير فى منطقة منشأة ناصر، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتبين من تحقيقات النيابة وأقوال شهود الرؤية أن المتهم تعمد دهس المجنى عليها بسيارته، لوجود خلافات سابقة بينهما، فأصدرت النيابة قرارها المتقدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365