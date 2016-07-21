أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

استنفار أمنى بعد رصد تحركات لمجموعات مسلحة بوسط سيناء

Google+ Print
استنفار أمنى بعد رصد تحركات لمجموعات مسلحة بوسط سيناء استنفار أمنى بعد رصد تحركات لمجموعات مسلحة بوسط سيناء
رفعت أجهزة الأمن بشمال سيناء، اليوم حالة الاستنفار بمناطق وسط سيناء وجنوب مدينة العريش ومناطق جنوب بئر العبد والمناطق الحدودية بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر مسلحة فى تلك المناطق.

وقالت مصادر أمنية، انه تم الدفع بتشكيلات قتالية جديدة لتلك المناطق وتكثيف تحركات الدوريات الأمنية والمراقبة من الأكمنة والإرتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على التحركات على الطرق بمختلف تلك المناطق.

وبحسب المصادر، فإن القوات تلاحق تلك المجموعات التى تحاول اتخاذ ارتكازات ومقرات لها فى كهوف جبلية بغرض التوسع فى نشاط عملياتها، وأسفرت نتائج عمليات الملاحقات خلال الساعات الماضية عن ضبط كميات من الاسلحة الأليه ومتفجرات، وتوقيف 24 مشتبها بهم، والعثور على أماكن إعاشة، كما تم تفجير 5 عبوات ناسفة على طرق تم اكتشافها وتفجيرها عن بعد بدون خسائر.

وصول 3 مصابين مدنيين فى حوادث متفرقة لمستشفى العريش العام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية