استنفار أمنى بعد رصد تحركات لمجموعات مسلحة بوسط سيناء

رفعت أجهزة الأمن بشمال سيناء، اليوم حالة الاستنفار بمناطق وسط سيناء وجنوب مدينة العريش ومناطق جنوب بئر العبد والمناطق الحدودية بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر مسلحة فى تلك المناطق.

وقالت مصادر أمنية، انه تم الدفع بتشكيلات قتالية جديدة لتلك المناطق وتكثيف تحركات الدوريات الأمنية والمراقبة من الأكمنة والإرتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، وتشديد الرقابة على التحركات على الطرق بمختلف تلك المناطق.

وبحسب المصادر، فإن القوات تلاحق تلك المجموعات التى تحاول اتخاذ ارتكازات ومقرات لها فى كهوف جبلية بغرض التوسع فى نشاط عملياتها، وأسفرت نتائج عمليات الملاحقات خلال الساعات الماضية عن ضبط كميات من الاسلحة الأليه ومتفجرات، وتوقيف 24 مشتبها بهم، والعثور على أماكن إعاشة، كما تم تفجير 5 عبوات ناسفة على طرق تم اكتشافها وتفجيرها عن بعد بدون خسائر.

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