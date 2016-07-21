وزيرة الهجرة: تدريب كوادر مصرية فى كندا على إدارة مشاريع الطاقة النووية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إنها تتابع عن كثب نتائج زيارة وفد علماء الطاقة النووية المصريين المقيمين بكندا للقاهرة، مؤكدة أن الزيارة بداية لجلب العقول المصرية المهاجرة إلى أرض الوطن.

وأضافت "مكرم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستعمل على تشكيل فريق عمل مشترك مع العلماء لبحث نتائج الزيارة، والاستفادة من خبرات العلماء وما سيقدمه العلماء لمشروع الضبعة، مؤكدة أنه سيتم تدريب كوادر مصرية فى جامعات كندية على إدارة مشاريع الطاقة النووية الكبرى فى البلاد.

وكان وفد علماء المصريين المتخصصين فى الهندسة النووية والطاقة الذرية، غادر القاهرة عائدا لكندا، بعد زيارة للبلاد استقبلتهم خلالها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

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