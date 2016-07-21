بنك الدم بالزقازيق يجهز معمل "الفصائل الممتدة" لخدمة مرضى الثلاسيميا

أعلنت الدكتورة نانسى عبدالحى مدير مركز الإقليمى لبنك الدم بالزقازيق، أنه جار تجهيز معمل "الفصيلة الممتدة"، للأطفال من مرضى أنيميا البحر المتوسط "ثلاسيميا"، لتوفير لهم دم أمن لتلاشى الأعراض المرضية التى يتعرضون لها بسبب تعدد مرات نقل الدم.

وأوضحت "مديرة المركز" لـ"اليوم السابع" أن المريض يتعرض لنقل الدم، كل فترة طول حياته، مما يتكون بالجسم أجسام مضادة بسبب تعدد مرات النقل ومع اختلاف المتبرع فى كل مرة، والتى على مرور الوقت يسبب مضاعفات مرضية لهم. وأن معمل فصيلة الدم الممتدة، تقوم فكرته أن يتم توفير الدم للمريض من مجموعة واحدة فقط من المتبرعين، بعد عمل توافق للدم بينهم، ويكون هم فقط الذين يتلقى منهم الدم الخاص به، بحيث يتم تسجيل أسمائهم ويتبرع كل واحد منهم كل فترة للمريض، لتلافى المضاعفات المرضية التى يتعرض لها.

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