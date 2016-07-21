وزير البيئة: الحكومة تعد خطة قومية للتخلص من 21 مليون طن قمامة سنويا

أكد الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة ، أن الحكومة تعد الآن خطة قومية لحل أزمة المخلفات البلدية الصلبة التى تعانى منها مصر منذ سنوات ، بالمشاركة مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ، حيث كشف آخر تقرير صدر عن الوزارة أن حجم المخلفات الصلبة التى يخلفها المصريون تبلغ 21 مليون طنا سنويا.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الخطة تهدف رفع كفاءة منظومة جمع القمامة بنسبة 80 % فى ضوء الموازنة العامة الجديدة لعام 2017/2018 ، وإعادة تدوير 20%منها ، مشيرا إلى أن التخلص من المخلفات فى مصر يحتاج إلى أكتر من 3 مليارات جنيه سنويا .
وأشار الوزير ، الى أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية لمناقشة الخطة، الأسبوع المقبل ، ثم سيتم عرضها على مجلس الوزراء بعد ذلك ، مؤكدا أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص فى المنظومة نظرا لدوره الإيجابى .
وأوضح الوزير ، أن جميع تعاقدات شركات النظافة الأجنبية مع المحافظات ستنتهى فى عام 2017 ، وعلى رأسها محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه بذلك فإن الخطة ستضم فى طياتها جميع المحافظات لكن ستبدأ بمحافظتى الإسكندرية والجيزة .محافظ الاسكندرية ردا على أزمة القمامة: "الوضع سيئ ومفروض علينا بسبب العقد المبرم"
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