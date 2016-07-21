أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير البيئة: الحكومة تعد خطة قومية للتخلص من 21 مليون طن قمامة سنويا

Google+ Print
وزير البيئة: الحكومة تعد خطة قومية للتخلص من 21 مليون طن قمامة سنويا وزير البيئة: الحكومة تعد خطة قومية للتخلص من 21 مليون طن قمامة سنويا
أكد الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة ، أن تعد الآن خطة قومية لحل أزمة المخلفات البلدية الصلبة التى تعانى منها منذ سنوات ، بالمشاركة مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ، حيث كشف آخر تقرير صدر عن الوزارة أن حجم المخلفات الصلبة التى يخلفها المصريون تبلغ 21 مليون طنا سنويا.

وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الخطة تهدف رفع كفاءة منظومة جمع القمامة بنسبة 80 % فى ضوء الموازنة العامة الجديدة لعام 2017/2018 ، وإعادة تدوير 20%منها ، مشيرا إلى أن التخلص من المخلفات فى مصر يحتاج إلى أكتر من 3 مليارات جنيه سنويا .

وأشار الوزير ، الى أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية لمناقشة الخطة، الأسبوع المقبل ، ثم سيتم عرضها على مجلس الوزراء بعد ذلك ، مؤكدا أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص فى المنظومة نظرا لدوره الإيجابى .

وأوضح الوزير ، أن جميع تعاقدات شركات النظافة الأجنبية مع المحافظات ستنتهى فى عام 2017 ، وعلى رأسها محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه بذلك فإن الخطة ستضم فى طياتها جميع المحافظات لكن ستبدأ بمحافظتى الإسكندرية والجيزة .

محافظ الاسكندرية ردا على أزمة القمامة: "الوضع سيئ ومفروض علينا بسبب العقد المبرم"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم