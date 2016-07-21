وزير البيئة: الحكومة تعد خطة قومية للتخلص من 21 مليون طن قمامة سنويا

أكد الدكتور خالد فهمى ، وزير البيئة ، أن الحكومة تعد الآن خطة قومية لحل أزمة المخلفات البلدية الصلبة التى تعانى منها مصر منذ سنوات ، بالمشاركة مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ، حيث كشف آخر تقرير صدر عن الوزارة أن حجم المخلفات الصلبة التى يخلفها المصريون تبلغ 21 مليون طنا سنويا.

وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الخطة تهدف رفع كفاءة منظومة جمع القمامة بنسبة 80 % فى ضوء الموازنة العامة الجديدة لعام 2017/2018 ، وإعادة تدوير 20%منها ، مشيرا إلى أن التخلص من المخلفات فى مصر يحتاج إلى أكتر من 3 مليارات جنيه سنويا .

وأشار الوزير ، الى أنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية لمناقشة الخطة، الأسبوع المقبل ، ثم سيتم عرضها على مجلس الوزراء بعد ذلك ، مؤكدا أن الدولة تسعى لإشراك القطاع الخاص فى المنظومة نظرا لدوره الإيجابى .

وأوضح الوزير ، أن جميع تعاقدات شركات النظافة الأجنبية مع المحافظات ستنتهى فى عام 2017 ، وعلى رأسها محافظة القاهرة، مشيرا إلى أنه بذلك فإن الخطة ستضم فى طياتها جميع المحافظات لكن ستبدأ بمحافظتى الإسكندرية والجيزة .

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