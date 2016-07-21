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وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية لتجديد الخطاب الدينى

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وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية لتجديد الخطاب الدينى وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية لتجديد الخطاب الدينى
قال الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، إن الخطبة المكتوبة، نقلة نوعية فى تجديد الخطاب الدينى ومحاولة جادة لمواجهة الفكر المتشدد وخلط السياسة بالدين، موضحا أن هذه التجربة ليست بدعة مستحدثة ، بل هى تجربة تم تطبيقها فى العديد من البلاد الإسلامية ، ومنها المملكة العربية ، وثبت نجاحها .

وأضاف "الصغير" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن من حق ولى الأمر أن يجمع الأمة على رأى واحد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ما لم يخالف معلوما من الدين بالضرورة ، وهى أمر دينى بحت بعيدا عن السياسة.

وأوضح "الصغير" أنه اجتمع مع مديرى الإدارات الفرعية لمناقشة أمور الدعوة، ومنها قضية الخطبة المكتوبة ، مشيرا أن هذا الأمر من الأمور الاجتهادية.


>وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية فى تجديد الخطاب الدينى

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مصر 365

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