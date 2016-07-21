وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية لتجديد الخطاب الدينى

قال الدكتور خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ، إن الخطبة المكتوبة، نقلة نوعية فى تجديد الخطاب الدينى ومحاولة جادة لمواجهة الفكر المتشدد وخلط السياسة بالدين، موضحا أن هذه التجربة ليست بدعة مستحدثة ، بل هى تجربة تم تطبيقها فى العديد من البلاد الإسلامية ، ومنها المملكة العربية السعودية، وثبت نجاحها .إعلان - Ads إعلان - Ads
>وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية فى تجديد الخطاب الدينى
وأضاف "الصغير" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن من حق ولى الأمر أن يجمع الأمة على رأى واحد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ما لم يخالف معلوما من الدين بالضرورة ، وهى أمر دينى بحت بعيدا عن السياسة.
وأوضح "الصغير" أنه اجتمع مع مديرى الإدارات الفرعية لمناقشة أمور الدعوة، ومنها قضية الخطبة المكتوبة ، مشيرا أن هذا الأمر من الأمور الاجتهادية.
>وكيل أوقاف الغربية: الخطبة المكتوبة نقلة نوعية فى تجديد الخطاب الدينى