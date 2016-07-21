مقتل 3 عناصر تكفيرية أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بالشيخ زويد

تمكنت قوات أمن شمال سيناء، من قتل 3 عناصر تكفيرية وإصابة 5 آخرين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز امنى بالشيخ زويد فجر اليوم.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن القوات رصدت تحرك مجموعة مسلحة أثناء محاولتها إطلاق النار على القوات وتم استهدافهم وقتلهم، وبحسب المصادر، فإن آخرين فروا من المكان، فيما تم الدفع بقوات أمنية للمنطقة .

وأضافت المصادر، إن القوات تصدت لهجومين إرهابيين على إرتكازات أمنية على الطريق الدولى العريش رفح، وتقوم القوات بمطاردة مسلحين فروا جنوب الشيخ زويد.

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