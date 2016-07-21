أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 3 عناصر تكفيرية أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بالشيخ زويد

Google+ Print
مقتل 3 عناصر تكفيرية أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بالشيخ زويد مقتل 3 عناصر تكفيرية أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز أمنى بالشيخ زويد
تمكنت قوات أمن شمال سيناء، من قتل 3 عناصر تكفيرية وإصابة 5 آخرين أثناء محاولتهم استهداف ارتكاز امنى بالشيخ زويد فجر اليوم.

وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن القوات رصدت تحرك مجموعة مسلحة أثناء محاولتها إطلاق النار على القوات وتم استهدافهم وقتلهم، وبحسب المصادر، فإن آخرين فروا من المكان، فيما تم الدفع بقوات أمنية للمنطقة .

وأضافت المصادر، إن القوات تصدت لهجومين إرهابيين على إرتكازات أمنية على الطريق الدولى العريش رفح، وتقوم القوات بمطاردة مسلحين فروا جنوب الشيخ زويد.

وصول 3 مصابين مدنيين فى حوادث متفرقة لمستشفى العريش العام
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية