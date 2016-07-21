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تجديد حبس المتهمين بتصوير طالب عاريا لابتزازه فى أكتوبر

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تجديد حبس المتهمين بتصوير طالب عاريا لابتزازه فى أكتوبر تجديد حبس المتهمين بتصوير طالب عاريا لابتزازه فى أكتوبر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس 3 طلاب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بتصوير شاب عاريا لابتزازه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بأكتوبر، واعترف المتهمون باستعانتهم بفتاة لاستدراج المجنى عليه وتصويره عاريا طمعا فى ثروة والده.

كان العقيد أحمد البيلى مفتش مباحث أكتوبر قد تلقى بلاغا من طالب أفاد فيه باستدراجه على يد 3 من أصدقائه إلى منزل بمنطقة هرم سيتى وتهديده وإجباره على التصوير عاريًا وتوقيع إيصالات أمانة.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة مباحث وسط أكتوبر والنقيب أحمد عطية معاون مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن مرتكبى الجريمة 3 طلاب ثانوى تجارى وفتاة، وبإعداد كمين لهم تم القبض على الطلاب وضبط بحوزتهم مقاطع تم تصويرها للمجنى عليه عاريًا بالإضافة إلى إيصالات الأمانة التى أجبر على توقيعها.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر بارتكاب الواقعة لابتزاز المجنى عليه والحصول منه على مبلغ مالى، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجارٍ إعداد الأكمنة للقبض على الفتاة المتهمة، وتولت النيابة التحقيق.

أصدقاء ولكن خونة.. "بوجى" و"أحمد" و"عمر" استدرجوا صديقهم طمعًا فى ثروة والده بالجيزة.. استعانوا بفتاة للإيقاع به وصوروه عاريًا لابتزازه...والمتهمون يعترفون بارتكاب الجريمة
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مصر 365

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