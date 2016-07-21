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"الجيزة" توافق على تغير ترخيص قطعة أرض بطريق الإسكندرية من "سكنى" لـ"فندقى"

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"الجيزة" توافق على تغير ترخيص قطعة أرض بطريق الإسكندرية من "سكنى" لـ"فندقى" "الجيزة" توافق على تغير ترخيص قطعة أرض بطريق الإسكندرية من "سكنى" لـ"فندقى"
قال المهندس راضى أمين القائم بأعمال السكرتير العام بمحافظة الجيزة، إن المحافظة وافقت خلال اجتماعها الأخير على طلب مديرية الإسكان، بتغير ترخيص قطعة أرض فضاء بطريق " - الإسكندرية الصحراوى" ، من "سكنى" إلى "فندقى سياحى".

وأضاف القائم بأعمال السكرتير العام بالمحافظة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الإلزام بالاشتراطات البنائية والقوانين واللوائح بالمنطقة ، بالإضافة إلى تحصيل مقابل التحسين ومقابل تغير الاستخدام، وفقا لأحكام القانون.


>65 مليون جنيه لتوصيل المرافق للمرحلة الثالثة لإسكان الجيزة

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