أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور الحالى يلزم البرلمان بتنفيذ أحكام "النقض"

Google+ Print
رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور الحالى يلزم البرلمان بتنفيذ أحكام "النقض" رئيس مجلس الدولة الأسبق: الدستور الحالى يلزم البرلمان بتنفيذ أحكام "النقض"
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الدستور الحالى غير الأمور المتعلقة بحكم محكمة النقض بشأن عضوية أعضاء البرلمان، فلم يعد مثل دستور 71 الذى كان يكتفى بأن تبدى المحكمة رأيها، ويكون للبرلمان سلطة القبول بالحكم من عدمه.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مجلس النواب وفق للدستور الحالى لم يعد سيد قراره، وأصبح حكم محكمة النقض نافذا، وصدور أى حكم من المحكمة فى هذا الشأن ينبغى على البرلمان أن ينفذه فى اليوم التالى بمجرد وصول نسخة الحكم إلى البرلمان، وفقا لما نص عليه دستور 2014.

وكانت محكمة النقض، قد فضت ، أمس الأربعاء، ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور بالبرلمان، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكى فى مقعد دائرة "الدقى والعجوزة".


>عصام الإسلامبولى: "النقض" تقضى ببطلان عضوية أحمد مرتضى وتصعد عمرو الشوبكى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365