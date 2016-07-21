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اليوم.. النطق بالحكم فى دعوى بطلان إثبات نسب "توأم زينة" للفنان أحمد عز

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اليوم.. النطق بالحكم فى دعوى بطلان إثبات نسب "توأم زينة" للفنان أحمد عز اليوم.. النطق بالحكم فى دعوى بطلان إثبات نسب "توأم زينة" للفنان أحمد عز
تنطق محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الخميس، بالحكم فى دعوى الفنان أحمد عز، التى تطالب ببطلان حكم إثبات نسب توأم الفنانة زينة له.

وكان معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، قدم حافظة مستندات بها حيثيات الحكم السابق بإثبات نسب التوأم للفنان أحمد عز، وأكد أن القضية شبه محسومة لصالح موكلته، وأنها محاولات فقط من دفاع الفنان أحمد عز.

وكانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر، قد قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

وجاء فى حيثيات الحكم أن المدعية "زينة" غير محرمة شرعًا على المدعى عليه "أحمد عز"، وتبين ذلك فى حضور الشهود، كما أن المدعى عليه عاشرها معاشرة الأزواج، وسافرا معا لقضاء عطلة الزفاف، وحملت منه ورزقت بالصغيرين "عز الدين وزين الدين"، الأمر الذى يكون وفقًا للقانون، ولراجح المذهب الحنفي، توافرت معه لقيام الزوجية وثبوت نسب الصغيرين بالفراش كل الشرائط الشرعية.


>حجز دعوى "بطلان "حكم إثبات نسب توأم "زينة" و"أحمد عز" للحكم بجلسة21 يوليو

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