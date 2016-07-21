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الدفاع الروسية: جيش الإسلام انتهك الهدنة فى سوريا 4 مرات خلال 24 ساعة

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الدفاع الروسية: جيش الإسلام انتهك الهدنة فى سوريا 4 مرات خلال 24 ساعة الدفاع الروسية: جيش الإسلام انتهك الهدنة فى سوريا 4 مرات خلال 24 ساعة
أكد مركز حميميم لتنسيق المصالحة فى سوريا على انتهاك فصائل "جيش الإسلام" لنظام وقف الأعمال القتالية أربع مرات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث قصفت أحياء سكنية بدمشق.

وقال المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية- فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء- أن عدد البلدات والفصائل المسلحة التى انضمت إلى نظام الهدنة لم يتغير، حيث بقى عدد البلدات عند 200 وعدد الفصائل عند 61.

وشدد المركز أن مسلحى تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين يواصلون محاولاتهم تقويض نظام الهدنة فى سوريا.

وأوضح أن الإرهابيين قصفوا من المدفعية المحلية الصنع وقذائف الهاون أحياء الشيخ مقصود والخالدية والزهراء فى مدينة حلب، إضافة إلى مطار النيرب العسكرى.

وفى ريف دمشق، تعرضت بلدات البحارية ودوما وجوبر والقابون للقصف، وكذلك قرية تير معلا فى محافظة حمص، ومدينة البعث بالقرب من محافظة القنيطرة.
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