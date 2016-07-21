أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لأقدام بدون دوالى.. 6 خطوات لازم تمشى عليها

Google+ Print
لأقدام بدون دوالى.. 6 خطوات لازم تمشى عليها لأقدام بدون دوالى.. 6 خطوات لازم تمشى عليها
حلم كل سيدة امتلاك أقدام جميلة خالية من الأوردة الظاهرة للعيون " الدوالى" فهى قادرة على تحويل الأقدام الفاتنة إلى لوحة من العروق الصغيرة المنتفخة ذات الشكل غير المرغوب فيه وهنا تسعى السيدة إلى إخفاء أقدامها عن العيون، والدخول فى خطوات علاج غير معروف نتائجها، فيكون من الأفضل الوقاية عبر 6 خطوات بسيطة يقدمها موقع "health".

1- ظهور العروق الصغيرة على الأرجل لا يأتى بين يوم وليلة، فهنا يجب الحذر لأن ظهورها يعتبر إنذارا عن أن صمامات القلب يوجد بها خلل فى توزيع الدم.
>2-هناك تاريخ وراثى لدى المريضة من جهة الأم يتعلق بضعف جدران الأوردة أو اضطرابات فى توزيع الهرمونات، وهنا يجب سرعة الفحص وعمل التحاليل اللازمة .
>3- ممارسة المشى يوميا أو استخدام الدراجة المنزلية لمدة 30 دقيقة ، للعمل على تقوية الأوردة.
>4-اتباع نظام غذائى خال من الأملاح الزائدة، التى تتسبب فى حبس الماء داخل الجسم .
>5-على النساء تجنب تناول حبوب منع الحمل واستبدالها بوسائل أخرى فهى تؤدى إلى ضعف الأوردة.
>6-الاستلقاء على الظهر ورفع الأقدام على الحائط لمدة 15 دقيقة يوميا وهذا يساعد على تنظيم حركة الدم فى الأوردة ودورتها بشكل منتظم.


>ديلى ميل: السكر والمكرونة أطعمة سحرية للتخلص من حرقة الفلفل الحار بالفم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

ورشة عمل لـ«دعم مصر» لمناقشة قانون الرياضة الجديد.. غدا

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات

علاء عابد: قانون الرياضة الجديد يحل العديد من الأزمات