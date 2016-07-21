لأقدام بدون دوالى.. 6 خطوات لازم تمشى عليها

حلم كل سيدة امتلاك أقدام جميلة خالية من الأوردة الظاهرة للعيون " الدوالى" فهى قادرة على تحويل الأقدام الفاتنة إلى لوحة من العروق الصغيرة المنتفخة ذات الشكل غير المرغوب فيه وهنا تسعى السيدة إلى إخفاء أقدامها عن العيون، والدخول فى خطوات علاج غير معروف نتائجها، فيكون من الأفضل الوقاية عبر 6 خطوات بسيطة يقدمها موقع "health".

1- ظهور العروق الصغيرة على الأرجل لا يأتى بين يوم وليلة، فهنا يجب الحذر لأن ظهورها يعتبر إنذارا عن أن صمامات القلب يوجد بها خلل فى توزيع الدم.

>2-هناك تاريخ وراثى لدى المريضة من جهة الأم يتعلق بضعف جدران الأوردة أو اضطرابات فى توزيع الهرمونات، وهنا يجب سرعة الفحص وعمل التحاليل اللازمة .

>3- ممارسة رياضة المشى يوميا أو استخدام الدراجة المنزلية لمدة 30 دقيقة ، للعمل على تقوية الأوردة.

>4-اتباع نظام غذائى خال من الأملاح الزائدة، التى تتسبب فى حبس الماء داخل الجسم .

>5-على النساء تجنب تناول حبوب منع الحمل واستبدالها بوسائل أخرى فهى تؤدى إلى ضعف الأوردة.

>6-الاستلقاء على الظهر ورفع الأقدام على الحائط لمدة 15 دقيقة يوميا وهذا يساعد على تنظيم حركة الدم فى الأوردة ودورتها بشكل منتظم.

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