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اليوم.. المؤتمر العلمى لقسم جراحة العظام بطب الزقازيق

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اليوم.. المؤتمر العلمى لقسم جراحة العظام بطب الزقازيق اليوم.. المؤتمر العلمى لقسم جراحة العظام بطب الزقازيق
ينظم قسم جراحة العظام بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق، اليوم الخميس مؤتمره العلمى بالمركز بمستشفى الجراحة الجديد، وذلك بالتزامن مع اللقاء الإكلينكى الشهرى لجمعية جراحة العظام المصرية، تحت رعاية الدكتور ماهر عبد الله، رئيس القسم والدكتور علاء الزهيرى رئيس الجمعية والدكتور عبد السلام عيد أمين عام الجمعية.

وقال الدكتور عبد السلام حفنى مقرر المؤتمر، إن أعمال المؤتمر ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا لمناقشة الجديد فى جراحة العظام وعرض لبعض الحالات الصعبة والنادرة.


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