بالصور.. مدارس مطوبس كفر الشيخ تتزين ليلاً بالرسومات في حملة " معاً نستطيع"

تشهد مدارس إدارة مطوبس التعليمية، طلاء لأسوار المدارس ورسومات وزخرفة، ورسم الجدريات ليلاً خلال حملة "معاً نستطيع" بمدارس إدارة مطوبس التعليمية.

وتابع أحمد بركات مدير إدارة مطوبس التعليمية، وعبدالعزيز أنور جوده وكيل الإدارة التعليمية، بناء على توجيهات الدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة المهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، تزيين أسوار المدارس بأيدي الفنانين التشكيليين يحيى أبوالليف، والفنان أحمد قاقه، والفنان منصور أبوخليل و الفنان جابر المسمارى ،ووليد رشاد، وكتب على أسار المدارس عدد من التجيهات النصائح والشعارات التي دعوا للإنتماء والتمسك بالقيم ، والمناضافة لعبارة " عام 2017م عام التعليم بكفر الشيخ.



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مدير إدارة مطوبس التعليمية ووكيل الإدارة وفنانين



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احدى الرسومات على الاسوار



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لفظ الجلالة على الاسوار



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زخرفة الاسوار بمعاً نستطيع بمطوبس



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أحد شعارات حملة حلوة يابلدي



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مصر انت أغلىة درة " احدى العبارات بأسوار مدارس مطوبس



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ياحببتي يامصر " احدى العبارات المكتبة على الأسوار

بالصور.. رسم الجداريات على أسوار مدارس فوه بكفر الشيخ

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