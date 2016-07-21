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بالصور.. مدارس مطوبس كفر الشيخ تتزين ليلاً بالرسومات في حملة " معاً نستطيع"

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بالصور.. مدارس مطوبس كفر الشيخ تتزين ليلاً بالرسومات في حملة " معاً نستطيع" بالصور.. مدارس مطوبس كفر الشيخ تتزين ليلاً بالرسومات في حملة " معاً نستطيع"
تشهد مدارس إدارة مطوبس التعليمية، طلاء لأسوار المدارس ورسومات وزخرفة، ورسم الجدريات ليلاً خلال حملة "معاً نستطيع" بمدارس إدارة مطوبس التعليمية.

وتابع أحمد بركات مدير إدارة مطوبس التعليمية، وعبدالعزيز أنور جوده وكيل الإدارة التعليمية، بناء على توجيهات الدكتورة منى مصطفى كيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومتابعة المهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، تزيين أسوار المدارس بأيدي الفنانين التشكيليين يحيى أبوالليف، والفنان أحمد قاقه، والفنان منصور أبوخليل و الفنان جابر المسمارى ،ووليد رشاد، وكتب على أسار المدارس عدد من التجيهات النصائح والشعارات التي دعوا للإنتماء والتمسك بالقيم ، والمناضافة لعبارة " عام 2017م عام التعليم بكفر الشيخ.

زخرفة الاسوار (1)
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مدير إدارة مطوبس التعليمية ووكيل الإدارة وفنانين

زخرفة الاسوار (2)
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احدى الرسومات على الاسوار

زخرفة الاسوار (3)
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لفظ الجلالة على الاسوار

زخرفة الاسوار (4)
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زخرفة الاسوار بمعاً نستطيع بمطوبس

زخرفة الاسوار (5)
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أحد شعارات حملة حلوة يابلدي

زخرفة الاسوار (6)
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انت أغلىة درة " احدى العبارات بأسوار مدارس مطوبس

زخرفة الاسوار (7)
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ياحببتي يامصر " احدى العبارات المكتبة على الأسوار

بالصور.. رسم الجداريات على أسوار مدارس فوه بكفر الشيخ
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مصر 365

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