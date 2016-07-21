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أهالى كفر "موسى عمران" بالشرقية يشكون من ضعف التيار الكهربائى

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أهالى كفر "موسى عمران" بالشرقية يشكون من ضعف التيار الكهربائى أهالى كفر "موسى عمران" بالشرقية يشكون من ضعف التيار الكهربائى
أعرب أهالى كفر موسى عمران بمركز الزقازيق، عن استيائهم بسبب ضعف التيار الكهربائى المستمر بالقرية، وتعرض الأجهزة المنزلية للتلف المستمر لتذبذب التيار، مما يكبدهم خسائر مادية.

وقال إسماعيل أحمد إسماعيل رئيس جمعية تنمية المجتمع بالقرية، إن الكهرباء ضعيفة جدا، وتتعرض للأعطال مستمرة، والتى على إثرها يتم قطع التيار لساعات طويلة، وعندما تحدث الأعطال اليومية، يتم الاتصال بمركز الزقازيق يرفضون إصلاحه بحجة أنه يتبع كهرباء ههيا، وبالاتصال بالأخيرة ترفض الاستجابة تؤكد أننا لا نتبعها.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن بعض الأهالى يقيمون بشراء "مقوى الكهرباء"، لتوفير التيار لمنزلهم، والذى بدوره يتسبب فى تلف الأجهزة المنزلية، كما أنه يعد قنبلة موقوتة داخل المنازل، حيث إنه قد يسبب تذبذب التيار مع وجود المقوى فى حريق بأى منزل.

وناشد الأهالى عنهم رئيس جمعية تنمية المجتمع، مديرية الكهرباء بالشرقية، بنقل تيار الضغط العالى من مركز ههيا للزقازيق، وتركيب محول جديد تناسب مع الطاقة الاستهلاكية للقرية.

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