اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة 104 بأحداث بولاق أبو العلا

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة 104 فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث بولاق أبو العلا، وذلك بعد أن أجلتها المحكمة فى الجلسة السابقة لاستكمال مرافعات الدفاع.

كانت المحكمة نبهت على الدفاع، أن المحكمة لن تقبل بأى تخلف لأى محام عن حضور الجلسة القادمة، مشيراً لهم لوجود متهمين فى الحبس قد يقضى ببراءتهم وأن ذنبهم فى رقبة الدفاع.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 104 تهم القتل العمد والانضمام إلى جماعة مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.