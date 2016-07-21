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كيرى: مؤتمر دعم العراق ينجح فى جمع 2 مليار دولار

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كيرى: مؤتمر دعم العراق ينجح فى جمع 2 مليار دولار كيرى: مؤتمر دعم العراق ينجح فى جمع 2 مليار دولار
أعلن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى عن نجاح مؤتمر دعم العراق، الذى عُقد فى واشنطن الأربعاء بمشاركة 24 دولة، فى جمع مليارى دولار لمساعدة العراق فى مجالات المساعدة الإنسانية ونزع الألغام وتحقيق الاستقرار بصورة فورية وتعزيز التعافى فى العراق على المدى الطويل.

وقال كيرى- فى مؤتمر صحفى عقده على هامش أعمال المؤتمر- أن الولايات المتحدة والدول المشاركة فى المؤتمر تعهدوا بتقديم مئات الملايين من الدولارات، مشيرًا إلى أن الدول اجتمعت اليوم فى واشنطن من أجل دعم طموحات وآمال الشعب العراقى لمعالجة مشاكله الأمنية.

وأكد كيرى أنه فى حالة عدم تحقيق النجاح فى العراق، لن تعيش أى دولة من دول العالم فى أمان، مشيرًا إلى أن تنظيم "داعش" يدبر هجمات ضد كافة الدول وأثبت بالفعل قدرته على شن هجوم هنا أو هناك.

وشدد على أن مساندة الدول للحكومة العراقية، هو جزء من الحملة الشاملة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى.
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