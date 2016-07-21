"القومية للأنفاق" تستعد لتوقيع عقد استشارى تنفيذ أعمال "مترو الهرم"

قال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة خاطبت شركة الجايكا اليابانية، استعدادا لتوقيع التعاقد مع التحالف الذى سيتولى أعمال استشارات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تريح لـ"اليوم السابع" أنه يتوقع توقيع التعاقد الشهر المقبل، بعد ورود موافقة شركة الجايكا باعتبار أن الجانب الياباني هو ممول تنفيذ هذه المرحلة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة لم تحدد عدد القطارات التى ستعمل بهذه المرحلة ولم تضع كراسة الشروط أو تطرح مناقصة لشراء هذه القطارات حتى اليوم، معبرا عن اندهاشه مما تردد عن فوز شركة ميتسوبيشى اليابانية بتوريد قطارات هذه المرحلة.

رئيس الهيئة القومية للأنفاق:بدء أعمال حفر مترو الهرم بداية العام المقبل