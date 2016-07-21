أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"القومية للأنفاق" تستعد لتوقيع عقد استشارى تنفيذ أعمال "مترو الهرم"

Google+ Print
"القومية للأنفاق" تستعد لتوقيع عقد استشارى تنفيذ أعمال "مترو الهرم" "القومية للأنفاق" تستعد لتوقيع عقد استشارى تنفيذ أعمال "مترو الهرم"
قال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الهيئة خاطبت شركة الجايكا اليابانية، استعدادا لتوقيع التعاقد مع التحالف الذى سيتولى أعمال استشارات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق فى تريح لـ"اليوم السابع" أنه يتوقع توقيع التعاقد الشهر المقبل، بعد ورود موافقة شركة الجايكا باعتبار أن الجانب الياباني هو ممول تنفيذ هذه المرحلة بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن الهيئة لم تحدد عدد القطارات التى ستعمل بهذه المرحلة ولم تضع كراسة الشروط أو تطرح مناقصة لشراء هذه القطارات حتى اليوم، معبرا عن اندهاشه مما تردد عن فوز شركة ميتسوبيشى اليابانية بتوريد قطارات هذه المرحلة.


>رئيس الهيئة القومية للأنفاق:بدء أعمال حفر مترو الهرم بداية العام المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365