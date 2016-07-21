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بالصور.. داعش يهدد فرنسا بمزيد من الهجمات الإرهابية

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هدد تنظيم داعش الإرهابى فرنسا بشن مزيد من الهجمات الإرهابية التى تستهدف الشعب فى كل أراضى الدولة، حال استمرار الطائرات الفرنسية بشن غارات على التنظيم فى العراق وسوريا.

وقال التنظيم فى شريط نشره على الإنترنت اليوم الخميس: "إنه على الشعب الفرنسى أن يعلم أن القتل الذى يعيشونه اليوم هو بسبب صمتكم على حكومة بلادكم والاعتداء علينا فى بلادنا".

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داعشى ظهر فى الفيديو

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عنصر من داعش يهدد فرنسا

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داعشى يمسك بالسكين ويهدد بقتل الفرنسيين

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ملثم داعش يتحدث الفرنسية


>مرصد الأزهر: "داعش" لا ينتسب للإسلام والدليل هجماته ضد المسلمين

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مصر 365

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