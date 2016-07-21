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نائب يتهم مسئولى محطات الشرب بالبحيرة بالانتماء للإخوان فى بيان عاجل

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نائب يتهم مسئولى محطات الشرب بالبحيرة بالانتماء للإخوان فى بيان عاجل نائب يتهم مسئولى محطات الشرب بالبحيرة بالانتماء للإخوان فى بيان عاجل
تقدم عماد محروس، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، بسبب انقطاع مياه الشرب فى المحافظة، وخاصة فى مركز كفر الدوار، مشيرا الى أن محطات المياه فى المحافظة لا تعمل إلا بنسبة 20 % فقط من طاقتها.

وقال "محروس" فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إنه ذكر فى البيان الذى تقدم به إلى مجلس النواب أن المسئول الأول عن محطات مياه الشرب فى محافظة البحيرة، ينتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تعلم ذلك.


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