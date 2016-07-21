الجبير يشارك بالاجتماع الوزاري الرباعي لمناقشة الوضع في اليمن

وصل وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير إلى لندن أمس للمشاركة في الاجتماع الرباعي الذي يشارك فيه إلى جانب المملكة كل من الإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية لمناقشة الوضع في اليمن والجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وعدد من أعضاء السفارة.

والتقى وزير الخارجية في لندن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتم خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.