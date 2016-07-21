نائب خادم الحرمين يوجه أمراء المناطق بتسليم الأموال المجهولة والمسروقة إلى هيئة القاصرين

وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أصحاب السمو أمراء المناطق بتوجيه أقسام الشرط في جميع المناطق والمحافظات والمراكز بتبليغ الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن الأموال التي يتم ضبطها وتسليمها للهيئة على نحو يحقق الغاية من حفظها.

ورفع رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو نائبه وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على دعمهم المستمر للهيئة، مبيناً أن توجيه سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز لأصحاب السمو أمراء المناطق على تبليغ ما تضمنه نظام الهيئة، الذي ينص على أن ولاية الهيئة على جميع الأموال التي لا حافظ لها حقيقة أو حكماً إلا الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعاً، وما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة من ضوابط لاستلام الهيئة لهذه الأموال، إنما يأتي في إطار دعمه -حفظه الله- لأعمال الهيئة.

وأوضح المهنا أن سمو نائب خادم الحرمين الشريفين وجه جميع إمارات المناطق بالتبليغ بما تضمنه نظام الهيئة في هذا الخصوص، وأهمية تفعيل اختصاصها النظامي من خلال تبليغ أقسام الشرط والجهات المختصة لديها عن الأموال التي يتم ضبطها، وتسليمها للهيئة على نحو يحقق الغاية من حفظها.