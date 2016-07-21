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أمير الرياض يطلع على خطة عمل التعليم للعام الدراسي المقبل

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أمير الرياض يطلع على خطة عمل التعليم للعام الدراسي المقبل أمير الرياض يطلع على خطة عمل التعليم للعام الدراسي المقبل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام التعليم بالمنطقة محمد بن عبدالله المرشد، الذي قدم لسموه خطة العمل المقترح تنفيذها مع بداية العام الدراسي القادم 1437 - 1438هـ .

وتضمنت الخطة إيجاد وسائل تربوية وتوعوية تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى الأطروحات لبعض الأفكار والرؤى التي تشمل فعاليات (النشاط الطلابي، التوجيه والإرشاد، التدريب، سوق العمل، الترفيه، الإعلام الجديد).

وأشاد أمير منطقة الرياض بما قدمه مدير عام التعليم بالمنطقة، مؤكدا أهمية الحرص على تنفيذ البرامج المقترحة والاهتمام بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الطلاب علميا وثقافيا وسلوكيا وتعميق الحس الوطني لديهم والعمل على استغلال أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

حضر اللقاء أمين عام مجلس منطقة الرياض م. خالد بن عبدالله الربيعة.

سموه يشيد بما قدمه مدير عام التعليم بمنطقة الرياض

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