الأهلي: هذا هو سبب تراجعنا عن ضم حمودي

برر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي، تراجع ناديه عن صفقة التعاقد مع أحمد حمودي.

وارتبط اسم حمودي الذي لعب الموسم المنصرم مع الزمالك على سبيل الإعارة من بازل السويسري بالانتقال للأهلي، حسب تقارير صحفية.

وأوضح زيزو: بالفعل حمودي كان من ضمن المرشحين للانضمام إلى الأهلي، وبدأنا التفاوض معه منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف عبر قناة صدى البلد: "قررنا التعاقد معه، في حالة عدم تجديد إعارته مع الزمالك".

ثم استدرك "ولكن عقدنا مقارنة مع لاعب آخر ، لم تكن في صالح حمودي".

وأتم مدير قطاع الكرة بالأهلي "وجدنا أن التعاقد مع علي معلول يناسب الأهلي أكثر من حمودي".

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