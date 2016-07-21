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زيزو يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي

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زيزو يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي زيزو يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع أحمد الشناوي

علق عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة على تفاوض ناديه مع احمد الشناوي حارس مرمى الزمالك.

وتنتشر كل فترة تقارير عن مفاوضات بين الأهلي وأحمد الشناوي حارس منتخب ، لكن كل الأطراف تخرج بعدها لتنفي حدوث ذلك.

وقال زيزو: "ما تردد عن تفاوضنا مع الشناوي غير منطقي، وليس صحيحا على الإطلاق".

وصرح عبر قناة صدى البلد: "بل مجرد اجتهادات من أشخاص ليس لهم علاقة بكرة القدم داخل النادي الأهلي".

وأضاف: "في النادي الأهلي، لا مجال لغير المتخصصين في الحديث عن كرة القدم".

وأشار زيزو إلى أن الأهلي سيكتفي بضم حارس مرمى واحد فقط بعد التعاقد مع محمد الشناوي من بتروجيت.

وأكد مدير قطاع الكرة أن علي لطفي حارس مرمى إنبي كان خارج ترشيحاته للجهاز الفني.

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