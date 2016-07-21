تقرير في الجول - هل يُتمم الزمالك نصف قرن من التفوق على الاتحاد في كأس مصر؟

فشل الاتحاد في التفوق على الزمالك بمسابقة كأس مصر منذ عام 1967. فعندما يتواجه الناديان الخميس في برج العرب، سيأمل الزمالك في إتمام نصف قرن لهذه الأسبقية التاريخية أمام سيد البلد.

ستكون مباراة ربع نهائي كأس مصر بين الزمالك حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية وبين زعيم الثغر هي الـ25 في التاريخ بينهما بالمسابقة المصرية الأقدم.

تفوق الأبيض 16 مرة وخسر 6 فقط. الهزيمة الأخيرة كانت منذ زمن بعيد، تحديدا قبل نكسة 67، حين أحرز الراحل محمد إبراهيم "بوبو" في الدقيقة 90+1 هدف إقصاء الأبيض من دور المجموعات.

منذ ذلك الحين لم يقدر الاتحاد على الإطاحة بالزمالك من كأس مصر.

ربع النهائي

للمرة التاسعة سيتبارى الفريقان في دور الـ8، المرحلة التي اصطدما فيها أخر 3 مرات وقعا في طريق بعضهما البعض بالبطولة.

ففي عام 90 تفوق الزمالك بهدفين دون مقابل في الإسكندرية، وبعد سنتين تفوق بثلاثية في عقر دار الاتحاد، والعام الماضي أيضا في عروس البحر المتوسط تأهل بركلات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

عبر الزمالك عقبة الاتحاد في دور الـ8 ست مرات، لكنه خسر مرتين، عامي 1924 و1947.

النهائي

كان الفريقان طرفا نهائي كأس مصر الأول في التاريخ، فاز الزمالك بخماسية دون رد عام 1922 ليدون لقبه الأول.

تفوق كل فريق بعد ذلك في نهائيين على حساب الآخر، وكانت المرة الأخيرة التي يتقابلان فيها في النهائي عام 1988 حين حسم طارق يحيى المواجهة بهدف في الدقيقة السابعة.

هل يستمر تفوق الزمالك على الاتحاد في كأس مصر؟ أم لرجال مختار مختار رأي أخر؟