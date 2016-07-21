أخبار عاجلة

محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
العدل تمنح عدد من ضباط القوات المسلحة صفة "مأموري الضبط القضائي" -
التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات -
الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية -
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي -
«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها -
البورصة تخسر 170 مليون جنيه في مستهل التعاملات -
وزير البترول يفتتح ورشة عمل لتطوير وتحديث القطاع -
مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر -
مجلس الوزراء: فرض حالة الطوارئ اعتبارا من الواحدة ظهر اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يبرر التأخير في حسم صفقتي معلول وميدو جابر

Google+ Print
الأهلي يبرر التأخير في حسم صفقتي معلول وميدو جابر الأهلي يبرر التأخير في حسم صفقتي معلول وميدو جابر

فسر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي، أسباب تأخر ناديه في حسم صفقة الثنائي علي معلول لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد "ميدو" جابر لاعب للمقاصة.

يرتبط علي معلول وميدو جابر بالانتقال للأهلي منذ أيام، واقترب اللاعبان من القلعة الحمراء وفق تصريحات مسؤولي الأهلي ووكلاء اللاعبين.

وقال زيزو لقناة صدى البلد: "فرصة انضمام معلول للأهلي 50%، المقابل المادي للصفقة جاهز، ولكن المفاوضات لم تنته".

وأضاف: "من المحتمل أن يتم حسم هذه الصفقة يوم الأحد المقبل".

أما تعطل صفقة ميدو جابر لاعب المقاصة، أشار زيزو إلى تأجيلها لحين عودة محمود طاهر رئيس النادي من رحلته العلاجية في ألمانيا.

وتابع: "أجلنا المفاوضات لأسباب أخرى لن أذكرها".

وأكد مدير قطاع الكرة بالأهلي، أن ناديه مصمم على ضم لاعب المقاصة بناء على رغبة مارتن يول المدير الفني للفريق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم