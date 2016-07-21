الأهلي يبرر التأخير في حسم صفقتي معلول وميدو جابر

فسر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالأهلي، أسباب تأخر ناديه في حسم صفقة الثنائي علي معلول لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد "ميدو" جابر لاعب مصر للمقاصة.

يرتبط علي معلول وميدو جابر بالانتقال للأهلي منذ أيام، واقترب اللاعبان من القلعة الحمراء وفق تصريحات مسؤولي الأهلي ووكلاء اللاعبين.

وقال زيزو لقناة صدى البلد: "فرصة انضمام معلول للأهلي 50%، المقابل المادي للصفقة جاهز، ولكن المفاوضات لم تنته".

وأضاف: "من المحتمل أن يتم حسم هذه الصفقة يوم الأحد المقبل".

أما تعطل صفقة ميدو جابر لاعب المقاصة، أشار زيزو إلى تأجيلها لحين عودة محمود طاهر رئيس النادي من رحلته العلاجية في ألمانيا.

وتابع: "أجلنا المفاوضات لأسباب أخرى لن أذكرها".

وأكد مدير قطاع الكرة بالأهلي، أن ناديه مصمم على ضم لاعب المقاصة بناء على رغبة مارتن يول المدير الفني للفريق.